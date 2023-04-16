Тысячи людей в Мариуполе согласились сотрудничать с назначенными Россией "властями". Среди них есть и те, которые в прежние времена считались украинскими патриотами.

Об этом заявил мэр города Вадим Бойченко в эфире "Радио Свобода".

"И руководители есть, и есть обычные люди. Кто-то был до этого сугубо с проукраинской позицией, были сугубо патриоты, а сейчас изменили почему-то мнение", – сказал Бойченко, отметив, что из его заместителей на сторону РФ не перешел никто.

"Мы фиксируем всех сотрудничающих сегодня. Есть отдельная такая работа под названием "Мариуполь. Сопротивление". Мы это организовали еще в марте прошлого года. И каждого человека мы фиксируем, чтобы, не дай Бог, он не остался без внимания", – заявил мэр города.

Напомним, в конце марта в Мариуполе взорвали автомобиль "начальника горуправления полиции" Михаила Москвина. Сам Москвин получил легкую контузию, в момент взрыва он находился в нескольких метрах от авто.

Ранее мы писали, что в середине марта президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что украинская армия освободит Мариуполь.