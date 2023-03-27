Мариупольский горсовет сообщил о подрыве в городе автомобиля "одного из командиров оккупантов"
В Мариуполе, где утром 27 марта прогремели взрывы, по предварительной информации, взорвалась машина одного из командиров оккупантов.
Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.
"Мариупольское сопротивление нанесло удар в оккупированном Мариуполе, взорвав машину одного из топ-военных. Подробности позже", — сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
Российская сторона подтверждает инцидент.
По данным ТАСС, в Мариуполе взорвали автомобиль "начальника горуправления полиции" Михаила Москвина. Сам Москвин получил легкую контузию, в момент взрыва он находился в нескольких метрах от авто.
Также в РФ публикуют видео взорванного в Мариуполе автомобиля.
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