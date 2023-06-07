В среду, 7 июня, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

1. Россияне взорвали Каховскую ГЭС с целью недопущения продвижения ВСУ. Такая оценка содержится в утренней сводке Генштаба украинской армии.

2. За сутки произошло порядка 30 боестолкновений.

3. Севернее на Донбассе противник наступал под Кременной, Белогоровкой и Берестовым.

4. Под Бахмутом - безуспешно атаковал в районе Клещеевки.

5. Также отражено 13 атак в Марьинке, по которой также наносились авиаудары.

6. Что касается фронта в районе Угледара и Великой Новоселки, там о наземных боевых действиях не заявляется. При этом российские военные телеграм-каналы писали о продолжающихся боях за Новодонецкое. Но в сводке Генштаба это село не фигурирует.

7. ВСУ за сутки сбили российский штурмовик Су-25, а также 35 крылатых ракет.

Война в Украине идет 469-й день. Мы следим за новостями 7 июня 2023 года в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги событий 6 июня. Вчера россияне подорвали дамбу Каховской ГЭС после чего хлынула вода, затопляя населенные пункты у Каховского водохранилища и отдельные районы Херсона. В Европе уже назвали это новым измерением войны РФ в Украине и военным преступлением. В Москве свою причастность к подрыву отрицают. А в Белом доме пока не назвали виновных, заявив, что продолжают собирать информацию.

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Анализ военно-политической ситуации в блоге Олеси Медведевой. Она разбиралась, почему рухнула дамба Каховской ГЭС и какие последствия будут для войны и природы.