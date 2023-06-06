Российская армия пытается захватить Марьинку Донецкой области любой ценой.

Об этом сообщил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

"Марьинка еще с 2014 года остается для них неким сакральным городом, который они "должны" захватить. Они пытаются взять Марьинку любой ценой, но наши защитники не дают им такой возможности", - сказал спикер.

Он добавил, что более недели назад на этом направлении появились кадыровцы.

По его словам, несмотря на потери армия РФ все равно пытается выполнить поставленную задачу по захвату Марьинки, идя на штурмы города с применением тяжелой техники.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что в Марьинке россияне продвинулись в город, шли бои фактически в центре, но ВСУ "очень усложнили врагу задачу". По ее словам, столкнувшись с мощным сопротивлением в городе, армия РФ направила свои усилия на фланги вокруг города – на севере и юге.

Война в Украине идет 468-й день. Мы следим за новостями 6 июня 2023 года в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги событий 5 июня. Вчера второй день подряд россияне сообщали о наступательных действиях украинских войск на юге Донецкой области. В Украине этого официально не подтверждали и предупреждали о фейках со стороны РФ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Анализ военно-политической ситуации в блоге Олеси Медведевой.