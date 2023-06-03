За сутки на фронте произошло 29 боестолкновений, ликвидировано 560 оккупантов, 10 танков, 32 артсистем за сутки. Об этом сообщает в утренней сводке Генштаб.

Половина из атак противника - в Марьинке Донецкой области, где все удары были отражены.

Бои шли у Новоселовского и Макеевки Луганской области. В районе Северска россияне атаковали в районе Спорного.

Под Бахмутом противник пытался наступать на Ивановское.

Противник продолжает мобилизовать свое население для компенсации потерь в живой силе. В городе Зоринск, Алтайский край, представители уголовно-исполнительной службы проводят просветительскую работу среди условно освобожденных лиц, с целью убедить их подписать контракт на 3-5 месяцев военной службы.

Авиация ВСУ нанесла 15 ударов по местам скопления противников и два удара по зенитно-ракетным комплексам противника. За прошедшие сутки наши защитники уничтожили 15 крылатых ракет и 17 БПЛА типа "Шахед-136".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два склада боеприпасов, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию и реактивную систему залпового огня противника.

Как писала "Страна", война в Украине идет 465-й день. Мы следим за новостями 3 июня 2023 года в своем онлайне.

Накануне редакция подвела итоги минувшего дня: "Цели ракетных ударов по Украине, Байден переступает "красные линии Путина", "минная крепость" на юге".

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Ниже опубликован блог Олеси Медведевой с анализом военно-политической ситуации.