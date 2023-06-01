СБУ прямо во время службы задержала военного, который передавал противнику данные о вооружении и средствах ПВО Украины.

Им оказался житель Бахмута, завербованный российским ГРУ еще до вторжения. Он начал сообщал противнику разведывательную информацию.

После вторжения ему поставили задачу - поехать в Днепропетровскую область и мобилизоваться.

Будучи в рядах ВСУ, он собирал информацию о личном составе подразделений иб имеющемся вооружении.

"Кроме того, злоумышленник пытался обнаружить места базирования украинской системы ПВО и нового западного вооружения", - сообщили в СБУ.

При обыске у задержанного изъяли два телефона, один из которых использовался исключительно для переписок с российскими кураторами.

За совершенное украинскому военнослужащему грозит пожизненное заключение, сообщили в службе безопасности.

Ранее мы сообщали о том, что в Киеве изберут меру пресечения певице Инне Вороновой за съемки работы ПВО.

Незадолго до этого СБУ сообщила о подозрении блогерам, снимавшим видео работы ПВО во время обстрела Киева.

Война в Украине идет уже 463-й день. Мы следим за новостями 1 июня в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 462-го дня войны. Под Бахмут перебрасывают "элитных" российских десантников, которыми заменяют уходящих "вагнеровцев", об этом рассказал экс-командир полка "Азов". В Донецкой области наиболее ожесточенные бои ведутся в районе Авдеевки.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге подводит итоги вчерашнего дня.