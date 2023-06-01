Сегодня, 1 июня, в 12:00 состоится заседание Соломенского районного суда по вынесению меры пресечения певице и бывшей жене киевского бизнесмена Юрия Чернецкого, осужденного на пять лет за торговлю наркотиками, Инне Вороновой, которая опубликовала видео работы ПВО.

Об этом "Стране" сообщил адвокат певицы Богдан Хмельницкий.

Адвокаты будут ходатайствовать о личном обязательстве.

Напомним, Инне Вороновой вручили подозрение по факту ч. 2 ст. 114-2 УК Украины (несанкционированное распространение информации о работе ВСУ) и сегодня изберут меру пресечения. Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Накануне Воронова, снимавшая работу ПВО, попросила СБУ не уничтожать ее судьбу.

Известно, что в середине мая певица Инна Воронова опубликовала у себя в Instagram видео, где было видно откуда интенсивно работает система ПВО. После чего, через некоторое время, на этом месте видна вспышка, что в российских Telegram-каналах и трактовали как прилет "Кинжала" по "Пэтриоту". Видео стали распространять в российских каналах, как подтверждение этому.

После инцидента у певицы Вороновой прошли обыски СБУ.

Сообщалось, что, кроме Инны Вороновой, правоохранители пришли к еще нескольким блогерам.