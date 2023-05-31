Киевская певица и блогер Инна Воронова, которой вручили подозрение за публикацию в сети работы ПВО во время российской ракетной атаки 16 мая, прокомментировала происходящее у себя в Instagram.

Она возмутилась, что все говорят только о ней, но не привлекают к ответственности известную актрису Ксению Мишину, которая, по словам Вороновой, также 16 мая снимала работу ПВО.

"Я не имею права разглашать, но вопросов очень много. Кто-то решил делать рекламу именно мне, а не Мишиной и еще 30 блогерам, которые снимали видео. В связи с тем, что у меня сейчас огромный охват, сегодня на рекламу минус 30%", - говорит Воронова.

Как писала "Страна", помимо Инны Вороновой сегодня подозрения вручены еще двум блогерам. В отношении них открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 114-2 УК Украины (несанкционированное распространение информации о работе ВСУ).

Ранее мы уже писали о шести блогерах, в числе которых была и экс-супруга осужденного за торговлю наркотиками Юрия Чернецкого - Инна Воронова. С ними провели беседу в СБУ.

По данным источников "Страны" в окружении Инны Вороновой, сегодня у нее прошли обыски.

Напомним, СБУ призвала всех владельцев наружных камер наблюдения прекратить онлайн-трансляцию с них. В последние дни многие украинцы получили соответствующие сообщения от СБУ.

Война в Украине идет уже 462-й день. Мы следим за новостями 31 мая в своем онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.