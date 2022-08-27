Как уже сообщала "Страна", в Киеве задержали человека, который считается одним из главных поставщиков наркотиков украинской элите.

Это Юрий Чернецкий. Он весьма известен не только в криминальных, но и в светских кругах.

Он является владельцем сети барбершопов, отцом пятерых детей, рассекает по городу на тюннингованном Porsche Cayenne и ведет Инстаграм с 61 тысячей подписчиков. Его страница в соцсетях называется "ОПГ Святые".

"Страна" рассказывает, что известно о Чернецком.

Вип-поставщик кокаина

В четверг городская прокуратура Киева сообщила, что в столице задержан 48-летний гражданин, который систематически сбывал кокаин в столице.

Правоохранители задокументировали несколько фактов продажи наркотиков и во время очередного сбыта, собственно, его и "повязали".

Во время обысков у мужчины изъяли более 20 пакетов с расфасованным кокаином, деньги, патроны, пакетики для фасовки и электронные весы. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере почти 4 млн гривен. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фамилия задержанного не сообщалась, но по фото можно было четко понять, что это Чернецкий.

"Страна" писала о Чернецком еще в декабре - в статье о поставках кокаина депутатам Верховной Рады от партии "Слуга народа".

Источник в правоохранительных органах тогда назвал Чернецкого как одного из главных поставщиков наркотиков для украинской политической элиты. Кокаин передавали заказчику в больших бумажных конвертах, камуфлируя покупку под передачу деловых документов.

"Передача "товара" в конвертах — это почерк Юры Чернецкого. Со стороны (либо при скрытой съёмке) все выглядит так, будто человек получил на руки документы, большие бумажные конверты. В случае чего, он типа не видел, что ему передали товар в этих конвертах и сможет "спрыгнуть" на политическую провокацию со стороны оппонентов", — рассказывал источник "Страны".

Впрочем, Чернецкий известен не только этим, но и довольно бурной светской жизнью.

Интриги, скандалы, развод

В светскую хронику Чернецкий попал пару лет назад как фигурант новостей о скандальном разводе со светской львицей, издательницей Полиной Неней, которая дружна с певицей Светланой Лободой и другими знаменитостями. Пара состояла в гражданском браке и имеет троих общих детей.

Осенью 2019 года женщина заявила, что ее бывший похитил крошку-дочь Теону. На тот момент девочке было три года. О своем горе многодетная мама написала в соцсетях.

Полина рассказала, что ее бывший гражданский муж, "бизнесмен Юрий Чернецкий", похитил дочку и запрещает с ней видеться. Она отдала ребенка няне, которая работает у экс-супруга, а когда пришла в условленное время за девочкой, то ее не пустили в дом и сообщили, что теперь Теона будет жить с папой.

"Мне выдвинуто условие: забрать заявление из суда - и тогда я смогу с ней встречаться по установленному папой графику", – написала Неня.

Мать Теоны, конечно же, обратилась в полицию. Несколько лет Полина оббивала пороги судов и боролась за права своих детей.

"После того, как я ушла от отца детей с одним чемоданом в торговый центр, не имея финансов и квартиры/места, куда уйти, я переживала все формы насилия. Я не могу описать, чего мне стоило это внутренне и как я переживала страшные моменты. В этой борьбе, к сожалению, я была одна, и мне больно осознавать и понимать, как выживают в подобных ситуациях другие женщины", - говорила тогда издательница и частая гостья столичных тусовок.

Любопытно, что Полина Неня тогда много всего нехорошего рассказала про Чернецкого, однако самый момент - торговлю наркотиками, почему-то обошла вниманием, что в кругу их друзей всегда вызывало живое обсуждение и троллинг.

В то же время Юрий Чернецкий выкладывал в фотоблоге Instagram снимки с дочкой, подписывая их: "Мама, не нервничай, просто нам кайфово вместе" - и короткие видео, где Теона передает Полине приветы.

Тогда "Стране" удалось связаться с Юрием, чтобы узнать его позицию в конфликте с Неней.

"Я только что вышел из опекунского совета, где написал ряд заявлений. Я хочу, чтобы нам дали психологов, которые разберутся в ситуации. Чтобы специалисты отдельно поговорили со мной, Полиной и детьми. Надо разобраться, где правда, а где ложь. После того как я не видел сыновей полтора месяца, они пришли с другим взглядом и мыслями. Они говорят, что поменяют фамилию, что я обижал маму и бил, что издевался над ней. Откуда у Платона и Теодора такая информация? Они никогда такого не видели, потому что такого попросту не было. Я обеспокоен и не понимаю, к чему вся эта публичная истерия. Я не заинтересован в раздувании скандала, потому что нам жить еще в этом городе, детям и Полине тоже. Я прошу прекратить эту истерику", – рассказал Чернецкий и добавил, что Неня не брала трубку и не выходила на связь по видео.

Также бизнесмен отличился тем, что набил малолетнему сыну настоящую наколку. Чернецкий позволил на то время семилетнему Теодору сделать небольшое татуировку на руке.

Рисунок на тело мальчика нанесла тату-мастер Илона Буковская, на то время девушка Юрия. В том же 2019 года пара поженилась.

На сегодняшний день Полина Неня с тремя детьми живет в Испании, куда уехала после начала войны.

Чернецкий и Инна Воронова

Новой возлюбленной Чернецкого стала певица по имени Инна Воронова.

Брюнетка часто выкладывала в TikTok смешные видеоролики с участием Юрия. А сейчас, по-видимому, будет носить ему передачи в СИЗО.

Чернецкий и Воронова создали совместный творческий дует от названием ОПГ "Святые".

После начала войны они выпустили патриотический альбом из 9 песен.