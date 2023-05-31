Служба безопасности Украины сообщила о подозрении блогерам, которые публиковали видео работы ПВО во время обстрела Киева 16 мая. Тогда, по данным американских СМИ, был поврежден зенитно-ракетный комплекс Patriot.

О вручении подозрения сообщают источники "Страны".

Речь о следующих блогерах:

Чернецкая Инна Эдуардовна, 07.04.1987 г.р.;

Семенченко Дарья Андреевна, 12.09.1990 г.р.;

Дидовец Ольга Владимировна, 24.04.1989 г.р..

СБУ открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 114-2 УК Украины (несанкционированное распространение информации о работе ВСУ). Блогерам, которые снимали работу ПВО, грозит до 8 лет заключения.

Мы уже писали о шести задержанных, в числе которых была и экс-супруга осужденного за торговлю наркотиками Юрия Чернецкого - Инна Воронова.

По данным источников "Страны" в окружении Вороновой, сегодня у нее прошли обыски.

Напомним, СБУ призвала всех владельцев наружных камер наблюдения прекратить онлайн-трансляцию с них. В последние дни многие украинцы получили соответствующие сообщения от СБУ.

Война в Украине идет уже 462-й день. Мы следим за новостями 31 мая в своем онлайне.

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