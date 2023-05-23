Блогер и фитнес-тренер из Украины Илона Чернобай устроила перформанс на красной дорожке Каннского кинофестиваля, появившись в платье цветов украинского флага и облив себя бутафорской кровью.

Об этом она сама сообщила в своем Инстаграме. Видео акции разлетелось по соцсетям.

"На красной дорожке 76-го Каннского кинофестиваля я вышла в платье цвета нашего флага и вылила на себя красную краску. Я использовала свой шанс и этим поступком напомнила, что происходит в Украине. Я, к сожалению, не могу больше выкладывать в Сторис все события, как и многие блогеры, потому что Инстаграм сносит все. И моя страница под угрозой удаления", - сообщила Чернобай.

По ее словам, акция была в поддержку оккупированных территорий и живущих там людей. Она возмутилась тем, что по каннской дорожке "прямо сейчас ходят блогеры и продюсеры оккупантов, которые представляют свои фильмы на фестивале".

"Мне теперь запрещен вход на фестиваль и многие другие мероприятия, но оно того стоит", - добавила она.

Акция была приурочена к показу на фестивале российского фильма "Кислота". Сотрудники службы безопасности вывели Чернобай.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КРАЩИЙ ФІТНЕС ТРЕНЕР УКРАЇНИ 🏆 (@ilonachernobai)

В прошлом году в Польше посла РФ облили красной краской во время возложения цветов на кладбище советских солдат.

Как оказалось, акцию организовали украинские активисты.