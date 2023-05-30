Служба безопасности Украины призвала всех владельцев наружных камер наблюдения прекратить онлайн-трансляцию с них. В последние дни многие украинцы получили соответствующие сообщения от СБУ.

Об этом пишет "РБК-Украина".

В сообщениях говорится о необходимости прекратить онлайн-трансляцию, поскольку такие трансляции в режиме реального времени могут быть использованы врагом для корректировки ракетных ударов.

"Просим владельцев веб-камер на территории Украины прекратить онлайн-трансляцию зданий, местностей, дорог, коммунальных, торговых, промышленных объектов и других подобных мест, которые могут быть использованы врагом для корректировки ракетных ударов", - говорится в тексте сообщений.

СБУ также просит граждан, если они обнаружат онлайн-трансляции, сообщить об этом через Telegram-бот СБУ.

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