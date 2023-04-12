Российские хакеры взламывают камеры слежения в украинских кафе, чтобы с их помощью отслеживать движение колонн ВСУ. Об этом заявил представитель Агентства национальной безопасности (АНБ) США Роб Джойс.

Его слова приводит Reuters.

"Они действуют креативно. Мы наблюдаем, как российские хакеры подключаются к показывающим публичные места веб-камерам, чтобы следить за колоннами и поездами, доставляющими помощь. Вместо того, чтобы пользоваться камерами на городских площадях, они выискивают камеры слежения в кафе, чтобы видеть нужную им дорогу", – сказал Роб Джойс.

По словам представителя АНБ, помимо камер российские хакеры продолжают попытки взлома украинских систем, а также постоянно пытаются проникнуть в компьютеры американских военных предприятий и транспортных компаний, чтобы что-нибудь выведать о поставках оружия Украине.

Осенью мы сообщали, что российские хакеры из Killnet устроили DDoS-атаку на сервис Starlink Илона Маска.

А в марте прошла информация, что хакеры из РФ готовят волну кибератак против Украины. Вероятна угроза появления программ-вымогателей для организаций, обслуживающих украинские линии поставок.