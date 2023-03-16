Российские хакеры готовят новую волну кибератак против Украины. Вероятна угроза программ-вымогателей для организаций, обслуживающих украинские линии поставок.

Об этом говорится в отчете Microsoft, сообщает Reuters.

По данным отчета, с января российские кибергруппы корректируют свою деятельность с целью усиления разрушительного влияния и сбора разведданных о гражданских и военных объектах Украины и ее партнерах. Одна из групп, по словам авторов отчета, "похоже, готовится к новой деструктивной кампании".

Microsoft также сообщает, что обнаружила по меньшей мере девять различных "чистильщиков" и два типа программ-вымогателей, которые использовались против более сотни украинских организаций, начиная с января 2022 года. Выросло и количество скрытых российских киберопераций, направленных на компрометацию украинских организаций на Западе.

"В странах Америки и Европы, особенно в соседних с Украиной, российские субъекты угроз пытаются получить доступ к правительственным и коммерческим организациям, участвующим в поддержке Украины", - говорится в отчете.

Ранее сообщалось, что РФ усилила кибератаки против гражданского сектора Украины. Страдали поставщики электричества и интернет-провайдеры, а также критическая инфраструктура и логистика.

Также сообщалось, что накануне годовщины вторжения украинские государственные сайты атаковали хакеры.