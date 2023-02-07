Киберзлоумышленники якобы от имени "Укртелекома" пытались шпионить за компьютерами пользователей, рассылая электронные письма, в которых содержатся вредоносные ссылки.

Об этом говорится на сайте Госспецсвязи.

Зафиксировали хакеров специалисты правительственной команды реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA.

"Опасные письма имеют тему "Судебная претензия по вашему лицевому счету №7192206443063763 от: 06.02.2023" и приложением в виде RAR-архива "судебное письмо, информация о задолженности.rar", - говорится в сообщении ведомства.

По данным CERT-UA, архив содержит исполняемый EXE-файл, запуск которого приведет к установке на компьютере программы для удаленного контроля и наблюдения Remcos.

"Исходя из того, что объектами кибератак обычно являются органы государственной власти Украины, а также принимая во внимание функционал используемых программ, считаем, что активность осуществляется с целью шпионажа", - подчеркнули в CERT-UA.

Ранее Госспецсвязь Украины заявляла, что российские хакеры рассылали письма от ее имени и похищали данные украинцев.

Также сообщалось, что хакеры похитили данные более 200 миллионов пользователей Twitter и опубликовали их в сети.