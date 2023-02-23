В четверг, 23 февраля, на ряд украинских государственных сайтов была осуществлена кибератака.

Об этом сообщила Госслужба специальной связи и защиты информации в своем Telegram-канале.

"Сегодня, 23 февраля, выявлена атака на ряд веб-ресурсов украинских государственных и местных органов власти, в результате которой было модифицировано содержимое нескольких страниц на этих ресурсах", - пишет Госспецсвязь Украины.

"Инцидент не привел к существенному нарушению работоспособности систем и не повлиял на выполнение государственными органами своих функций", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что недавно в Госспецсвязи предупредили о хакерской рассылке писем якобы от имени "Укртелекома".

Война в Украине продолжается уже 365-й день. Мы следим за новостями 23 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 364-го дня войны. Утром РФ ударила по промышленному предприятию в Харькове, ранения получили два человека. Генштаб ВСУ сообщил, что армия РФ увеличивает численность личного состава на тех направлениях, где ведет наступление. Также вчера продолжился публичный конфликт между куратором российской ЧВК "Вагнер" Пригожиным и минобороны РФ.

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