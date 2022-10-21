В Министерстве обороны Украины предупредили украинцев о спам-рассылке, содержащей вирусы.

В ведомстве заявили, что в последнее время на электронную почту и в мессенджеры стали приходить сообщения якобы от пресс-службы Генштаба ВСУ.

В Минобороны призвали не открывать эти письма и не загружать их.

Ранее мы писали, что Microsoft сообщила о хакерской атаке на транспортные компании в Украине и Польше.

Напомним, в мае российские хакеры объявили о начале глобальной кибератаки на США, Германию, Украину и другие страны.

Война в Украине продолжается уже 240-й день. "Страна" следит за новостями 21 октября в обновляемом онлайне.

Вчера мы подводили итоги 239-го дня войны с РФ. В Херсонской области продолжается объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра.

Украинское командование считает, что россияне могут отвести на левобережную часть Херсонской области опытные подразделения, а на правом берегу оставить мобилизованных удерживать оборону. Западные аналитики предполагают, что сейчас идет подготовка полного отступления с РФ правобережья Днепра.

После ударов по ТЭЦ по всей Украине продолжается тотальная экономия электроэнергии.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему Израиль не поставляет оружие Украине.