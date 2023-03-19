Российские спецслужбы распространяют зараженное программное обеспечение через общедоступные торренты.

Об этом предупреждает Госслужба спецсвязи и защиты информации Украины на своем сайте.

"Загрузка взломанного программного обеспечения опасна. Обычно такое ПО распространяется с помощью торрент-трекеров, чем активно пользуются злоумышленники, в том числе российские спецслужбы, которые добавляют к взломанному ПО вредоносный код", - объясняет Госспецсвязи.

Если жертва загружает и устанавливает "троянизированные" файлы на свой компьютер, хакеры получают доступ к содержимому и могут в течение длительного времени оставаться незаметными.

Тот, кто устанавливает взломанное ПО с торрентов, фактически предоставляет доступ российским спецслужбам к содержимому рабочих машин, заключает "Госспецсвязи".

Ранее российские хакеры атаковали систему электронной почты судов Украины.

Также в Госспецсвязи предупредили о хакерской рассылке писем якобы от имени "Укртелекома".

Тем временем война в Украине продолжается уже 389-й день. Мы следим за новостями 19 марта в своем онлайне.

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