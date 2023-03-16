Российские хакеры атаковали системы электронной почты судебной системы Украины.

Об этом сообщает портал "Судебная власть".

"ГП "Информационные судебные системы" информируют, что в настоящее время продолжается кибератака РФ на системы электронной почты судебной системы. Специалисты ГП "Информационные судебные системы" вместе с ГП "Центр судебных сервисов" делают все возможное для доступности сервисов", - говорится в сообщении.

Ранее в отчете Microsoft сообщалось, что российские хакеры готовят новую волну кибератак против Украины. Вероятна угроза программ-вымогателей для организаций, обслуживающих украинские линии поставок. Microsoft также сообщает, что обнаружила по меньшей мере девять различных "чистильщиков" и два типа программ-вымогателей, которые использовались против более сотни украинских организаций, начиная с января 2022 года. Выросло и количество скрытых российских киберопераций, направленных на компрометацию украинских организаций на Западе.

Также сообщалось, что РФ усилила кибератаки против гражданского сектора Украины. Страдали поставщики электричества и интернет-провайдеры, а также критическая инфраструктура и логистика.

Тем временем война в Украине продолжается уже 386-й день. Мы следим за новостями 16 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 385-го дня войны. Вчера состоялось очередное заседание контактной группы по вооружению Украины - "Рамштайн". Резников сообщил, что оно внушает оптимизм и что обсуждались усиление ПВО, боеприпасов и обучение. Накануне в Пентагоне анонсировали тяжелые бои в Украине этой весной и летом и заявили, что самая неотложная потребность сейчас - это боеприпасы.

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