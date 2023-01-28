Российские хакеры усилили кибератаки в отношении Германии после решения Берлина о передаче Украине танков. В первую очередь, кибератаки были направлены против сайтов аэропортов, учреждений финансового сектора и местных властей.

Об этом на брифинге сообщила заместитель пресс-секретаря федерального правительства Кристине Гоффманн, передает "Укринформ".

По ее словам, в среду и четверг DDoS-атаки наблюдались на многих компьютерах и серверах. В частности, пострадало МВД земли Баден-Вюртемберг.

Благодаря усилиям немецких кибер-специалистов последствия российских хакерских атак удалось минимизировать.

"В основном удалось эти атаки отбить, так что масштабных и серьезных повреждений не произошло", – сказала представитель пресс-службы правительства.

Она добавила, что Федеральное ведомство информационной безопасности предупредило уязвимые институции и дало советы, как противостоять таким атакам.

Ответственность за атаки взяла на себя прокремлевская российская хакерская группировка Killnet. Они заявили, что их действия являются ответом на анонсированную поставку в Украину немецких танков Leopard 2. Эксперты не исключают, что группировке могли помогать хакеры-"волонтеры".

По данным Politico, РФ усилила кибератаки против гражданского сектора Украины.

Как сообщалось, украинские хакеры также работают по РФ. Например, глава Минцифры подтвердил, что кибератаку на RuTube совершили украинские хакеры, и рассказал о ее результатах.