Один из блогеров, разместивших в сети видео работы ПВО в Киеве прошлой ночью, заявил, что его сделали "врагом народа".

Об этом он сказал в своем видеообращении в среду, 17 мая.

По словам блогера, он выставил видео на эмоциях и через три минуты удалил, но за это время сделали скрин.

"Я просто на эмоциях был, не подумал и выставил видео пизд**а в небе, потом удалил. На утро проснулся, а я уже – враг народа", – сказал он.

Напомним, сегодня СБУ сообщила, что задержала блогеров, которые снимали видео работы ПВО в Киеве.

"Стране" стали известны их имена. Их зовут: Евгений Казимиренко, Инна Чернецкая, Богдан Сыч, Людмила Нужна, Роман Магомедов, Дарья Семенченко.

Ранее мы писали, что накануне украинская певица Инна Воронова, бывшая жена киевского бизнесмена Юрия Чернецкого, которого осудили на пять лет за торговлю наркотиками, опубликовала в Instagram кадры работы ПВО в Киеве. Позже она извинилась за свой "необдуманный поступок".

По данным минобороны РФ и американских СМИ, в ходе воздушной атаки на Киев было попадание в американский зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Украина же утверждает, что попадания не было и все ракеты сбиты.