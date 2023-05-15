Черкасскому тиктокеру грозит восемь лет тюремного заключения за слив в соцсети передвижений ВСУ в Черкасской области. Блогер публиковал информацию о перемещении Сил обороны по территории области.

Об этом сообщает СБУ в своем Фейсбуке.

В ходе следствия установлено, что тиктокер лично снял фото и видео движения колонны украинской военной техники с боеприпасами. Затем полученные медиафайлы разместил на собственной странице в соцсети ТикТок с привязкой к геолокации.

"В считанные минуты это видео подхватили российские пропагандистские паблики, в том числе прокремлевские телеграм-каналы с общей аудиторией более 100 тысяч подписчиков. Кроме того, на персональной странице тикокера этот контент просмотрели более полумиллиона пользователей", - сказано в посте СБУ.

Сотрудники СБУ установили местонахождение блогера и прекратили его незаконную деятельность. Свои действия он объяснял желанием нарастить аудиторию.

При обыске по адресу проживания фигуранта был обнаружен мобильный телефон, который он использовал для фиксации перемещения украинских войск и последующей публикации отснятого видео.

На основании собранных доказательств ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований). В суд направлен обвинительный акт.

СБУ напомнила о запрете снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы с указанием мест дислокации и перемещения Сил обороны, а также последствий российских обстрелов. Публикация таких фото- и видеоматериалов в интернете расценивается как корректировка вражеского огня и является наказуемым преступлением в соответствии с законом.

Ранее СБУ сообщала, что задержала жителя Николаева, который снимал на скрытый видеорегистратор позиции ВСУ на юге страны.

Также служба рассказывала о задержании в Одессе агента ФСБ, который снимал на видеорегистратор позиции ВСУ.