Певица Инна Воронова, которой сегодня вручили подозрение за публикацию в сети работы ПВО, у себя в Instagram опубликовала новый пост, в котором отметила аккаунт СБУ и попросила не уничтожать ее судьбу.

"Я обещаю, что больше такого не случится. Я еще раз перед каждым украинцем, а особенно перед каждым, кто защищает мою страну с оружием в руках, прошу прощения за свой бестолковый поступок. Я всех вас люблю. Пожалуйста, не уничтожайте мою судьбу и не лишайте будущего моих детей", — написала Воронова.

Воронова также заявляет, что в СБУ ей сказали, что все в будет в порядке, потому что все понимают "что она девочка".

"Две недели назад у меня был обыск, у меня был разговор в СБУ, я извинилась, я понимаю, что нельзя выставлять ни видео ничего, что связанно с войной. После чего СБУ сказали, что все в порядке, все понимают, что я девочка, что я реально испугалась. Мне пообещали, что ещё на прошлой неделе вернут телефон, и к чему сейчас происходит все это шоу — мне непонятно", — говорит певица.

Ранее Воронова после обысков СБУ возмутилась, что все говорят только о ней, но не привлекают к ответственности известную актрису Ксению Мишину, которая, по словам Вороновой, также 16 мая снимала работу ПВО.

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