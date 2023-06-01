Атаки беспилотников по России имеют своей целью информационно-психологическое воздействие и ничего не значат в военном отношении.

Такое мнение высказал президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с участниками 52-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.

"В военном плане это что-то значит? Да практически ничего. А вот под фейк подходит", – сказал он.

Напомним, издание The Moscow Times утверждает, что беспилотникам не хватило десяти километров для атаки резиденции Владимира Путина. Служба безопасности разбудила президента РФ рано утром из-за угрозы атаки дронов.

При этом российские СМИ утверждают, что беспилотники не взрывались при ударе по Москве, потому что жилые дома не были основной целью.

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