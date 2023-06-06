Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 6 июня.

Вечерняя сводка появилась в Фейсбуке ведомства.

Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:

1. Отбито 28 российских атак на направлениях:

Лиманском – в районах Кременной, Белогоровки Луганской области и Берестово Донецкой области,

Бахмутском – в районе Клещеевки,

Марьинском – в районе Марьинки (12 атак).

2. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском, Авдеевском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

3. Армия РФ нанесла 35 ракетных и 30 авиаударов, совершила 43 обстрелов из РСЗО.

4. Авиация ВСУ нанесла 10 ударов. Украинская ПВО уничтожила 35 ракет воздушного базирования Х-101/Х-555.

Война в Украине идет 468-й день. Мы следим за новостями 6 июня 2023 года в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги событий 5 июня. Вчера второй день подряд россияне сообщали о наступательных действиях украинских войск на юге Донецкой области. В Украине этого официально не подтверждали и предупреждали о фейках со стороны РФ.

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