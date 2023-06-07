На Западе видят признаки начала украинского контрнаступления. Украина в последние несколько дней не только атаковала на юге Донецкой области, но и провела "несколько заметных операций и разведок в юго-восточном районе Запорожья, между южным городом Херсоном и Запорожской атомной электростанцией".

Об этом пишет CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в НАТО.

По данным издания, также "значительное усиление боевых действий" произошло на востоке Украины, где ВСУ с помощью наземных атак и артиллерийских ударов начали прощупывать слабые места в российской обороне, через которые можно прорваться.

Европейский чиновник сказал CNN, что украинским военным "придется найти одну-две бреши", через которые они смогут прорваться и продвинуться вперед, оттесняя российские войска, прежде чем они смогут двинуться с большей силой.

Однако разрушение каховской плотины может осложнить как военные планы Украины - в частности, по форсированию Днепра и использованию местных мостов и дорог, так и создать серьезную гуманитарную проблему, на которую правительству придется тратить время и ресурсы.

"Все, что могло быть запланировано ниже по течению от плотины, вероятно, должно быть перепланировано", - сказал посол Европы в Вашингтоне.

По его словам, США и западное разведывательное сообщество еще выясняют, кто несет ответственность за разрушение плотины, но официальные лица склоняются к тому, что виновата Россия.

Напомним, вчера в Офисе президента заявили, что подрыв Каховской ГЭС может повлиять на контрнаступление ВСУ, но стратегически ничего не изменит.

Подробнее версии о том, что стало причиной разрушения Каховской ГЭС, мы анализировали в отдельном материале.