Наводнение после разрушения Каховской ГЭС смыло позиции украинцев и россиян на берегах Днепра.

Об этом пишет американский "Институт изучения войны".

"Наводнение смыло украинские позиции у берегов Днепра и вынудило украинские формирования эвакуироваться, находясь под огнем российской артиллерии", - сообщают эксперты со ссылкой на имеющиеся кадры и утверждения блогеров.

Но то же самое произошло и у россиян, которые были "застигнуты врасплох" стихией.

"Украинские официальные лица признали, что российские формирования на восточном берегу могли быть застигнуты врасплох и им угрожало затопление из-за рельефа местности", - говорится в отчете "Институт".

То есть, по данным организации, российские силы не были готовы к выходу Днепра из берегов. При этом "Институт" считает более вероятным не случайное разрушение плотины, а преднамеренные действия РФ.

"Конечно, существует также вероятность того, что ранее существовавшие структурные повреждения плотины в конечном итоге привели к ее разрушению и затоплению, как дополнительно предполагают некоторые источники. В настоящее время ISW не может дать окончательной оценки ответственности за инцидент 6 июня. Но считает, что баланс доказательств, рассуждений и риторики предполагает, что русские преднамеренно повредили плотину", - пишут эксперты.

"Россия может использовать наводнение, чтобы расширить реку Днепр и осложнить украинские попытки контрнаступления через и без того сложный водный объект", - приводит свой главный аргумент "Институт".

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Ранее мы подводили итоги событий 6 июня. Вчера россияне подорвали дамбу Каховской ГЭС после чего хлынула вода, затопляя населенные пункты у Каховского водохранилища и отдельные районы Херсона. В Европе уже назвали это новым измерением войны РФ в Украине и военным преступлением. В Москве свою причастность к подрыву отрицают. А в Белом доме пока не назвали виновных, заявив, что продолжают собирать информацию.

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