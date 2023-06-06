Уничтожение Каховской ГЭС приведет к тому, что поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыни.

Об этом сообщает Министерство агрополитики на своем сайте.

По его информации, катастрофа на Каховской ГЭС фактически оставила без источника воды 94% оросительных систем в Херсонской, 74% - в Запорожской и 30% - в Днепропетровской областях.

Отрицательные последствия уничтожения Каховской ГЭС будут и для рыбного хозяйства: уже фиксируется гибель рыб.

Напомним, 6 июня была разрушена дамба Каховской ГЭС. Как сообщили в Оперкомандовании "Юг", это произошло в результате ее подрыва российскими войсками.

Эксперты признали подрыв конструкции Каховской ГЭС экоцидом.

Также среди последствий ЧП на Каховской ГЭС специалисты назвали грандиозную экологическую катастрофу и проблемы с электроснабжением.

А экологи заявили, что разрушение Каховской ГЭС может привести к химическому и бактериологическому загрязнению подтопленных территорий.

Мы подробно анализировали, почему рухнула дамба Каховской ГЭС и какие будут последствия для хода войны и природы.

Также мы сообщали, что все животные в зоопарке Новой Каховки "Казкова диброва", кроме лебедей и уток, погибли. Мэр Новой Каховки Владимир Коваленко в комментарии "Стране" сообщил, что этот зоопарк одним из первых попал под затопление.