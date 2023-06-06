В сети появились кадры предположительно взрыва на дамбе Каховской ГЭС.

Подлинность видео пока не подтверждена.

На кадрах надводные конструкции дамбы уже обрушены и сквозь них льется вода, когда происходит вспышка с левой от зрителя стороны. Она довольно слабая. После вспышки от места взрыва начинает валить дым, при этом не заметно, чтобы конструкция дамбы стала обваливаться или проседать.

Напомним, 6 июня была разрушена дамба Каховской ГЭС. Как сообщили в Оперкомандовании "Юг", это произошло в результате ее подрыва российскими войсками. В первой половине дня поступали заявления, что подводная часть дамбы не пострадала.

Эксперты признали подрыв конструкции Каховской ГЭС экоцидом.

Также среди последствий ЧП на Каховской ГЭС специалисты назвали грандиозную экологическую катастрофу и проблемы с электроснабжением.

А экологи заявили, что разрушение Каховской ГЭС может привести к химическому и бактериологическому загрязнению подтопленных территорий.

Мы подробно анализировали, почему рухнула дамба Каховской ГЭС и какие будут последствия для хода войны и природы.