Все животные в зоопарке Новой Каховки "Казкова диброва", кроме лебедей и уток, погибли.

Об этом сообщает в Фейсбуке волонтерская организация UAnimals.

"Друзья, мы пообщались с руководством зоопарка "Казкова диброва" в оккупированной Новой Каховке. Нам подтвердили, что зоопарк полностью затоплен и спастись могли только лебеди и утки. Человек, с которым мы говорили, сказал: "Мы всеми силами пытались сохранить зоопарк в оккупации. Теперь его больше не существует", - говорится в посте волонтеров.

Ранее мэр Новой Каховки Владимир Коваленко в комментарии "Стране" сообщил, что этот зоопарк одним из первых попал под затопление.

Напомним, 6 июня была разрушена дамба Каховской ГЭС. Как сообщили в Оперкомандовании "Юг", это произошло в результате ее подрыва российскими войсками.

Эксперты признали подрыв конструкции Каховской ГЭС экоцидом.

Также среди последствий ЧП на Каховской ГЭС специалисты назвали грандиозную экологическую катастрофу и проблемы с электроснабжением.

А экологи заявили, что разрушение Каховской ГЭС может привести к химическому и бактериологическому загрязнению подтопленных территорий.