Президент Украины Владимир Зеленский опроверг заявления РФ о том, что дамбу в Новой Каховке якобы взорвали со стороны Украины.

"Уже больше года Россия контролирует и дамбу, и всю Каховскую ГЭС. Взорвать ее как-то извне – обстрелами – физически нереально. Она была заминирована. Заминирована именно русскими оккупантами и взорвана ими", - заявил Зеленский.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО по разрушению Каховской ГЭС. Он подтвердил, что 80 населенных пунктов находятся под угрозой затопления.

Ранее мы писали, что в Кривом Роге ограничивают потребление воды для населения и промышленности, в магазинах выстроились очереди.

Как писала "Страна", 6 июня была разрушена дамба Каховской ГЭС. Как сообщили в Оперкомандовании "Юг", это произошло в результате подрыва российскими войсками. Сообщается, что разрушена только верхняя часть Каховской ГЭС, а подводная плотина уцелела. В Херсонской области сообщили об эвакуации жителей из районов возле Каховского водохранилища, в Херсон вода начала прибывать в отдельных районах. В зоне подтопления живут около 16 тысяч человек.

Ранее "Страна" писала все, что известно о разрушении Каховской ГЭС и какие будут последствия для ситуации на фронте.

По данным "Укрэнерго", Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит.