Мэр Новой Каховки Владимир Коваленко в комментарии "Стране" сообщил, что количество воды в городе постоянно увеличивается.

"Вода прибывает. Она постоянно двигается, ее количество увеличивается и она захватывает все больше территории. В доме культуры, который находится недалеко от берега - уже затоплены окна на первом этаже, а возле исполкома уровень воды где-то 15-20 см, но она поднимается, поэтому, что будет через час-два, я не могу сказать", - говорит Коваленко.

Он отметил, что вся Новая Каховка не уйдет под воду.

"Старая часть города - да. В подвалах вода, на первом этаже вода, а весь город не будет затоплен. Я это говорю не из собственных впечатлений, а из тех расчетов, которые у меня есть. В мирное время читал расчеты пятидесятилетней давности, которые показывали, куда дойдет вода в случае аварии. Я только на это ссылаюсь, а что там реально, мы же не знаем", - сказал мэр Новой Каховки.

По его словам, люди не выезжают из города, но эвакуируются в районы, которые находятся выше старой части города, где меньше всего воды на данный момент.

"Люди из старой части города собирают документы, вещи, но не выезжают куда-то из города, а перемещаются именно в пределах города в Южном направлении - в микрорайон Сокол и в микрорайон Электромаша. Они находятся чуть выше от старого города. Тяжело сказать, сколько людей придется эвакуировать из города, сейчас в городе где-то 10-12 тысяч, где-то от 2 до 4 тысяч горожан возможно попадут под эвакуацию", - сказал Владимир Коваленко.

Видео из центра Новой Каховки.

Ранее мэр Новой Каховки сообщил, что вода уже подошла к жилым массивам. Также он рассказал, что в первые часы была затоплена территория, которая находится между проспектом Днепровским и Днепром.

Напомним, 6 июня была разрушена дамба Каховской ГЭС. Как сообщили в Оперкомандовании "Юг", это произошло в результате подрыва российскими войсками. Сообщается, что разрушена только верхняя часть Каховской ГЭС, а подводная плотина уцелела. В Херсонской области сообщили об эвакуации жителей из районов возле Каховского водохранилища, в Херсон вода начала прибывать в отдельных районах. В зоне подтопления живут около 16 тысяч человек.