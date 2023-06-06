Через 24 часа вода в Херсонской области может подняться до критического уровня
Подъем воды после подрыва Каховской ГЭС может выйти на критический уровень через 24 часа. Сейчас в Херсоне вода уже поднялась на два метра, а может подняться еще на метр.
Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в эфире телемарафона.
"Есть угроза подмыва гидростанции. Если это произойдет, то будет разрушена плотина и в течение часа мы можем увидеть в Херсоне еще плюс три метра. И это уже будет критический уровень. На данный момент такой ситуации нет", - сказал Александр Прокудин.
Наиболее критическая ситуация в микрорайоне Остров (на видео), откуда эвакуировали более 800 человек. Там с утра затоплены Причал и Гидропарк, где расположен городской пляж. Район обесточен в целях безопасности.
Некоторые люди говорят, что эвакуируются с мыслей - это "на один-два дня". Некоторые вообще не собираются уезжать, потому что они живут на 9 этаже.
Информации о пострадавших пока нет.
Напомним, что 6 июня была разрушена дамба Каховской ГЭС. В Херсонской области сообщили об эвакуации жителей из районов возле Каховского водохранилища, в Херсон вода начала прибывать в отдельных районах. В зоне подтопления живут около 16 тысяч человек.
Из-за разрушения Каховской ГЭС есть угроза затопления 80 населенных пунктов.