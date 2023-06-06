Подъем воды после подрыва Каховской ГЭС может выйти на критический уровень через 24 часа. Сейчас в Херсоне вода уже поднялась на два метра, а может подняться еще на метр.

Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в эфире телемарафона.

"Есть угроза подмыва гидростанции. Если это произойдет, то будет разрушена плотина и в течение часа мы можем увидеть в Херсоне еще плюс три метра. И это уже будет критический уровень. На данный момент такой ситуации нет", - сказал Александр Прокудин.

Наиболее критическая ситуация в микрорайоне Остров (на видео), откуда эвакуировали более 800 человек. Там с утра затоплены Причал и Гидропарк, где расположен городской пляж. Район обесточен в целях безопасности.

Некоторые люди говорят, что эвакуируются с мыслей - это "на один-два дня". Некоторые вообще не собираются уезжать, потому что они живут на 9 этаже.

Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, что 6 июня была разрушена дамба Каховской ГЭС. В Херсонской области сообщили об эвакуации жителей из районов возле Каховского водохранилища, в Херсон вода начала прибывать в отдельных районах. В зоне подтопления живут около 16 тысяч человек.

Из-за разрушения Каховской ГЭС есть угроза затопления 80 населенных пунктов.