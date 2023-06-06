Обмеление Каховского водохранилища может привести к экологической катастрофе, если уровень воды опустится ниже 12,7 метра.

Об этом заявили в Минэкологии Украины.

Нормальный уровень воды - 14,5-16 м. При критическом снижении уровня воды начнется мор рыбы и птиц, без воды могут остаться многие города и населенные пункты, под угрозой окажется Запорожской АЭС - вплоть до риска ядерной катастрофы.

Кроме того, из-за подрыва Каховской ГЭС в Днепр попало 150 тонн машинного масла, есть риск дальнейшей утечки в объеме до 300 тонн, сообщает Офис президента.

Ранее мы писали, что прорыв дамбы Каховского водохранилища по всем признакам является экоцидом. Подтопленные земли с одной стороны превратятся в болота, а с другой - украинские степи рискуют превратиться в пустыни. Может произойти затопление более 3 тысяч квадратных километров суши, что похоронит под водой 14 населенных пунктов.

Напомним, 6 июня была разрушена дамба Каховской ГЭС. Из-за этого уровень воды в резервуаре, используемом для охлаждения Запорожской АЭС, серьезно упал. В МАГАТЭ сообщили, что продолжительное отсутствие воды для охлаждения на ЗАЭС нарушит работу аварийных дизельных генераторов.