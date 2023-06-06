В Кривом Роге ограничивают потребление воды для населения и промышленности из-за подрыва Каховской ГЭС.

Об этом "Стране" сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Ограничиваем промышленные предприятия в потреблении воды, а на ночь, с 22:00 до 5:00 будем снижать давление в трубах для населения. Вода будет работать только на циркуляцию и доходить до 1-2 этажей домов максимум. Но это только ночью, днем вода будет. Ситуация непростая, но контролируемая", - сообщил "Стране" Александр Вилкул.

По его словам, городские власти готовились к такому сценарию последний год и провели большой перечень технических мероприятий.

"70% воды, которую потребляет Кривой Рог, идет из Каховского водохранилища. Соответственно, из-за падения уровня воды там, в Кривом Роге будут проблемы с водоснабжением. Мы понимали уже год назад, что такое возможно, и провели много технических мероприятий. Проложили больше 14 км труб, оптимизируя систему водоснабжения. Поэтому у нас есть некая фора по времени, чтобы понять, насколько упадет уровень воды в Каховке", - добавил Вилкул.

СМИ публикуют фото, как жители массово закупают питьевую воду в магазинах.

Напомним, что 6 июня была разрушена дамба Каховской ГЭС. Как сообщили в Оперкомандовании "Юг", это произошло в результате подрыва российскими войсками. Сообщается, что разрушена только верхняя часть Каховской ГЭС, а подводная плотина уцелела. В Херсонской области сообщили об эвакуации жителей из районов возле Каховского водохранилища, в Херсон вода начала прибывать в отдельных районах. В зоне подтопления живут около 16 тысяч человек. Из-за разрушения Каховской ГЭС есть угроза затопления 80 населенных пунктов.

По данным "Укрэнерго", Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит.