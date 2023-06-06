В Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС россиянами продолжает прибывать вода. Она заливает населенные пункты на берегу Каховского водохранилища, подъем воды наблюдают и в некоторых районах Херсона.

Собрали видео стихийного бедствия.

Каховская ГЭС

Такая ситуация у дамбы Каховской ГЭС днем. Видно, что конструкция дамбы скрылась под водой и над ней несутся потоки.

А вот для сравнения спутниковые снимки дамбы Каховской ГЭС до и после подрыва.

Населенные пункты в Херсонской области

Видео затоплений публикуют из населенных пунктов Херсонской области.

Потоком воды после прорыва дамбы смыло дом.

Видео из затопленного села Тягинка на правом берегу Днепра в Херсонской области.

"Взрыв ночью был. Где-то в пять утра прибежал дядя говорит, что вода поднимается. Мы вышли, а она уже на два метра поднялась. К обеду - еще больше. Вода еще идет, идет очень быстро", - рассказывает житель Тягинки.

По его словам, мост через Ингулец затоплен полностью.

Вот видео эвакуации населения с затопленных территорий правобережья Херсонской области. На нем слышно, как жители говорят, что в доме уже вода.

Видео из Новой Каховки. В городе уже затоплены многие улицы с жилыми домами и центральная площадь.

Еще одно видео из центра Новой Каховки. Вода залила первые этажи местного Дворца культуры.

Херсон

Видео с дрона показывает, как прибрежные районы Херсона продолжает затапливать вода.

В сети публикуют видео из микрорайона Остров в Херсоне, где видно, что вода полностью залила проезжую часть.

Еще видео из Херсона. На этот раз Корабельный район.

Напомним, что 6 июня была разрушена дамба Каховской ГЭС. Как сообщили в Оперкомандовании "Юг", это произошло в результате подрыва российскими войсками. Сообщается, что разрушена только верхняя часть Каховской ГЭС, а подводная плотина уцелела.

В Херсонской области сообщили об эвакуации жителей из районов возле Каховского водохранилища, в Херсоне вода начала прибывать в отдельных районах. В зоне подтопления живут около 16 тысяч человек.