Херсонская администрация публикует видео, как проходит эвакуация из Херсона.

Людей бесплатно вывозят на микроавтобусах. Одним из первых эвакуируют район Остров, который уже сильно затопило. Люди уезжают в Одессу, Киев и Николаев. Многие люди едут к родственникам на правом берегу Херсонской области.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщает, что по всей области эвакуировано уже более 800 людей.

Также в сети появляются фото, как люди в области покидают свои дома и тащат на привязи рогатый скот.

Судя по видео в пабликах, многие не дожидаются эвакуационных автобусов, а покидают свои дома пешком.

По данным ОВА, всего в прибрежных населенных пунктах на правом берегу проживает 17 тыс. людей. Еще 25 тыс. - проживает у воды на оккупированном левом берегу. Там тоже россияне уже объявили эвакуацию.

В течение 24 часов ожидается пик подъема воды, потом она должна начать постепенно отступать.

Напомним, 6 июня была разрушена дамба Каховской ГЭС. В Херсонской области сообщили об эвакуации жителей из районов возле Каховского водохранилища, в Херсон вода начала прибывать в отдельных районах. В зоне подтопления живут около 16 тысяч человек.

Также минобороны предупреждает, что в зоне подтопления в Херсонской области к берегу может прибить мины.