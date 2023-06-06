После подрыва Каховской ГЭС херсонцев, проживающих в зоне затопления, предупреждают о повышенной опасности от мин, которые могло смыть потоком воды и прибить к берегу.

Об этом сообщают в Министерстве обороны Украины.

"Вражеские минные заграждения оказались под водой и могут быть снесены потоками", - говорится в сообщении.

Местные телеграм-каналы публикуют фотографии противопехотных мин, которые видимо смыло водой, когда река начала выходить из берегов после разрушения Каховской ГЭС.

Напомним, 6 июня была разрушена дамба Каховской ГЭС. Как сообщили в Оперкомандовании "Юг", это произошло в результате подрыва российскими войсками. Сообщается, что разрушена только верхняя часть Каховской ГЭС, а подводная плотина уцелела. В Херсонской области сообщили об эвакуации жителей из районов возле Каховского водохранилища, в Херсоне вода начала прибывать в отдельных районах. В зоне подтопления живут около 16 тысяч человек.

Также в Минэкологии Украины заявили, что обмеление Каховского водохранилища может привести к экологической катастрофе, если уровень воды опустится ниже 12,7 метра.