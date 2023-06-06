Чтобы построить новую станцию вместо уничтоженной подрывом Каховской ГЭС, нужно от 800 миллионов до миллиарда долларов.

Об этом в интервью Forbes Украина рассказал глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

По его словам, Каховское водохранилище будет сработано до "мертвой точки" примерно через четыре дня.

"Если водосливная плотина каким-то чудом уцелела в нижней подводной части, то есть вероятность, что водохранилище будет еще метра три с водой. Если она разрушена полностью, то у нас будет нулевая отметка буквально через четверо суток", - оценил ситуацию Сирота.

Он заверил, что на Запорожской АЭС ситуация контролируемая, катастрофических последствий для нее не ожидается. И для энергосистемы последствий нет, ведь Каховская ГЭС не работает с октября 2022 года. Главная проблема – без воды останется большая часть трех областей: Херсонской, Николаевской и Запорожской.

По приблизительным оценкам, 35–37 сел в результате подрыва окажутся затоплены. Но через 7–10 дней вся вода отойдет дальше в море.

"Сейчас мы экономим воду в верхних водохранилищах. После деоккупации Каховки, которая произойдет в ближайшее время, мы построим временную плотину и быстро наполним Каховское водохранилище водой из верхних водохранилищ. На эту работу нам потребуется месяц. Мы уже разрабатываем проектные решения. После этого будем строить новую станцию на месте разрушенной Каховской ГЭС", - сообщил Сирота.

По его словам, восстановление Каховской ГЭС уже обсуждается с проектным институтом. К Украине уже обратились строители из Италии и Турции.

"По нашим расчетам, чтобы построить новую станцию, нужно от $800 млн до $1 млрд. Кроме станции, нужно будет строить мостовой и железнодорожный переход. Все это разрушено. Если работать 24/7, на это уйдет пять лет. И мы будем это делать", - сказал Сирота.

Напомним, 6 июня была разрушена дамба Каховской ГЭС. Как сообщили в Оперкомандовании "Юг", это произошло в результате ее подрыва российскими войсками.

Эксперты признали подрыв конструкции Каховской ГЭС экоцидом.

Также среди последствий ЧП на Каховской ГЭС специалисты назвали грандиозную экологическую катастрофу и проблемы с электроснабжением.

А экологи заявили, что разрушение Каховской ГЭС может привести к химическому и бактериологическому загрязнению подтопленных территорий.