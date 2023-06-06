"Замглавы" назначенной РФ "администрации" Новой Каховки Херсонской области Сергей Дмитриев заявил, что в городе затоплено кладбище в результате разрушений на Каховской ГЭС.

Его слова приводят российские СМИ.

Как сказал Дмитриев, затопление кладбища может привести к заражению воды в Новой Каховке.

"Самое ужасное, что уже сейчас у нас подтоплено кладбище, что уже приведет к серьезному, большому заражению воды и создаст очень большие трудности именно для гражданского населения", - сказал он в эфире "Радио России".

Напомним, 6 июня была разрушена дамба Каховской ГЭС. Как сообщили в Оперкомандовании "Юг", это произошло в результате ее подрыва российскими войсками.

Эксперты признали подрыв конструкции Каховской ГЭС экоцидом.

Также среди последствий ЧП на Каховской ГЭС специалисты назвали грандиозную экологическую катастрофу и проблемы с электроснабжением.

А экологи заявили, что разрушение Каховской ГЭС может привести к химическому и бактериологическому загрязнению подтопленных территорий.

Владимир Зеленский сообщил, что все последствия подрыва дамбы Каховской ГЭС будут ясны через неделю, когда спадет вода.

Мы подробно анализировали, почему рухнула дамба Каховской ГЭС и какие будут последствия для хода войны и природы.