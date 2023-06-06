Вооруженные силы Украины готовили операцию по захвату Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

Такое мнение высказал итальянский военный эксперт Томас Тейнер в комментарии Bild.

По словам Тейнера, Украина подготовила "операцию с участием спецназа, десантников, морской пехоты, катеров и вертолетов по взятию дамбы".

Эксперт считает, что подрыв плотины означает задержку украинского наступления на одну-две недели. Это время потребуется, чтобы разведать новые причалы для понтонных мостов.

"До тех пор этот фланг россиян защищен от украинской атаки", — говорит Тейнер.

"Но российская армия сейчас тоже борется с проблемами: ее давно удерживаемые позиции на левом берегу реки уже непригодны для использования. Там с утра окопы затоплены, что свело на нет многомесячный упорный труд российских солдат", – в то же время пишет издание.

Напомним, 6 июня была разрушена дамба Каховской ГЭС. Как заявили в Оперкомандовании "Юг", это произошло в результате подрыва российскими войсками. Разрушена была только верхняя часть Каховской ГЭС, а подводная плотина уцелела.

В Херсонской области началась эвакуация жителей из районов возле Каховского водохранилища, в Херсоне вода прибывает в отдельных районах. В зоне подтопления живут около 16 тысяч человек.