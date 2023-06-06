Служба безопасности Украины сообщила о подозрении блогерше из Одессы Юлии Лозановой, более известной как Юлия Витязева. Сообщается, что она одной из первых начала оправдывать россиян за подрыв Каховской ГЭС.

Об этом пишет в Фейсбуке пресс-служба СБУ.

"Именно она 6 июня 2023 одной из первых начала активно оправдывать российских оккупантов за подрыв ими Каховской ГЭС. Для этого блогерша опубликовала соответствующие сообщения в собственном телеграм-канале, насчитывающем почти 100 тыс. подписчиков. Кроме того, Витязева регулярно распространяет антиукраинский контент в эфирах российского канала "Соловьев.live" и занимается сбором денег для нужд оккупационных группировок РФ", - говорится в посте.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили блогерше о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 6 ст.111-1 (коллаборационная деятельность); ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

В СБУ отметили, что сейчас Витязева живет на территории РФ. Блогерше грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, 6 июня была разрушена дамба Каховской ГЭС. Как сообщили в Оперкомандовании "Юг", это произошло в результате подрыва конструкции российскими войсками.

В Херсонской области началась эвакуация жителей из районов возле Каховского водохранилища. В зоне подтопления живут около 16 тысяч человек.