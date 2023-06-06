На захваченной россиянами левобережной части Херсонской области самая тяжелая ситуация с затоплением сложилась в Олешках.

Назначенные РФ "власти" заявляют, что людей оттуда можно вывезти только с помощью специальной техники. Однако она не может проехать из-за размытых дорог. Причем ситуация с дорогами усложняется еще и лесными пожарами.

Россияне заявляют, что город практически полностью затоплен.

"Город Олешки практически полностью затоплен, там сейчас самая сложная ситуация", - сказал "глава правительства" Херсонской области Андрей Алексеенко.

Между тем мэр Олешек Евгений Рыщук заявил, что уровень воды на левобережье Херсонской области после подрыва дамбы Каховской ГЭС растет, а жителей Олешковской громады россияне не выпускают.

"Ситуация на 13 часов. Рост воды идет - подтопление. Если часа полтора-два назад в городе Олешки почти воды не было, то сейчас уже затоплено несколько улиц, идет подтопление. Невысокое, но есть", - отметил он.

Рыщук добавил, что также подтоплено село Крынки, село Правые Солонцы подтоплено отчасти, большой воды там нет. А возле ряда населенных пунктов горят леса.

В селе Песчановка почти затопило остановку, видна только ее крыша. Местные жители отмечают, что оккупационные власти обещают предоставить автобусы для эвакуации.

"То есть вывезут они или нет - вопрос. Но информацию такую предоставляют", - сказал мэр.

Напомним, 6 июня была разрушена дамба Каховской ГЭС. Как сообщили в Оперкомандовании "Юг", это произошло в результате подрыва российскими войсками.

"Страна" поговорила с экспертами о последствиях прорыва Каховской дамбы.