Последствия подрыва дамбы Каховской ГЭС будут ясны через неделю.

Об этом заявил на пресс-конференции Владимир Зеленский.

"Последствия трагедии будут понятны где-то через неделю. Простым языком, когда уйдет вода... Нам понятно, что будет затоплено от 35 до 70 населенных пунктов, что будут большие проблемы по подвозу питьевой воды. Будут большие проблемы с питьевой водой даже там, где не затоплено. Во всем регионе: в Днепропетровском, Запорожском и Херсонском, конечно", – сказал президент.

Напомним, 6 июня была разрушена дамба Каховской ГЭС. Как сообщили в Оперкомандовании "Юг", это произошло в результате ее подрыва российскими войсками.

Эксперты признали подрыв конструкции Каховской ГЭС экоцидом.

Также среди последствий ЧП на Каховской ГЭС специалисты назвали грандиозную экологическую катастрофу и проблемы с электроснабжением.

А экологи заявили, что разрушение Каховской ГЭС может привести к химическому и бактериологическому загрязнению подтопленных территорий.

Мы подробно анализировали, почему рухнула дамба Каховской ГЭС и какие будут последствия для хода войны и природы.