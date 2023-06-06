Из-за подрыва Каховской ГЭС сегодня к концу дня к Херсону может подойти волна, похожая на цунами.

Об этом в комментарии "Стране" сообщил глава парламентского комитета по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко.

"Вероятно, что сегодня в конце дня будет высокая волна разрушительной силы по типу цунами, которая подойдет к Херсону. Это один из сценариев. Он может осуществиться, а может нет. Такие расчеты были разработаны в прошлом году иностранными фундациями, которые просчитывали вероятные сценарии вследствие разрушения Каховской дамбы. Это не является безусловной вероятностью, это все условно. Именно поэтому сейчас на территории Херсонской области задействованы все необходимые службы", — сказал Бондаренко.

Он также сообщил, что в машинных отсеках дамбы находилось от 150 до 400 тонн масла.

"Все это, безусловно, вытекает в Днепр и идет дальше по течению, потом будет выходить в Чёрное море, а в дальнейшем и в другие моря, вплоть до Средиземного. Это повлияет на состояние воды в реках и морях, на почву, а также на экосистему морей и рек. И это только начало. По разным прогнозам, высокая вода продержится от четырех дней до двух недель. Потом она стабилизируется немного, но за это время натворит ещё много беды", — сказал он.

Кроме этого, Бондаренко сообщил, что в ближайшее время ЗАЭС вообще прекратит свою деятельность.

"Нет никаких других вариантов. Но это не самый худший сценарий. Худшим сценарием будет, если на территории ЗАЭС произойдет нарушение регламентов работы станции, как, например, было в свое время на территории ЧАЭС", — заявил глава комитета.

Он также сказал, что десятки миллиардов долларов понадобятся, чтобы восстановить регион после катастрофы на Каховской ГЭС.

"По некоторым оценкам, построить снова дамбу невозможно. Она выполняла несколько функций, одна из них — работа ЗАЭС. Это вопрос энергобезопасности нашей страны. Теперь таких мощностей у нас нет. Также одна из функций дамбы — регулирование мелиоративной системы. Мы не знаем, как это отобразится на дальнейшем использовании земель на юге нашей страны. Мы не знаем, как это повлияет на состояние тех населенных пунктов, которые находятся ниже по течению Днепра. Сколько это может стоить? Миллиарды долларов, не говоря уже о том, что людей нужно будет где-то расселить. Суммы до конца даже непонятны. Десятки миллиардов долларов. А возможно, эти суммы будут гораздо больше", — сказал Бонадренко.

Напомним, 6 июня была разрушена дамба Каховской ГЭС. Как сообщили в Оперкомандовании "Юг", это произошло в результате ее подрыва российскими войсками.

Эксперты признали подрыв конструкции Каховской ГЭС экоцидом.

Также среди последствий ЧП на Каховской ГЭС специалисты назвали грандиозную экологическую катастрофу и проблемы с электроснабжением.

А экологи заявили, что разрушение Каховской ГЭС может привести к химическому и бактериологическому загрязнению подтопленных территорий.

Мы подробно анализировали, почему рухнула дамба Каховской ГЭС и какие будут последствия для хода войны и природы.