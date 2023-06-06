По меньшей мере 16 тысяч человек потеряли свои дома в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС.

Об этом заявил журналистам глава Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.

"Не менее 16 тысяч человек уже лишились своих домов. С учетом риска [перебоев] снабжения чистой питьевой водой эта цифра может вырасти на несколько тысяч", - сказал Гутерриш.

Он добавил, что ООН вместе с гуманитарными партнерами организации и правительством Украины направляет гуманитарную помощь в пострадавшие районы, "в том числе питьевую воду и таблетки для очищения воды".

Между тем председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что на правобережье Херсонской области около полутора тысяч домов оказались под водой в результате подрыва Каховской ГЭС. По его словам, по состоянию на 19:30 известно о 1 335 домах, оказавшихся под водой на правом берегу области.

Также он сказал, что на левом берегу частично затоплены Песчаное, Старозбурьевка, Казачьи Лагеря, Кардашинка, Крынки, Голая Пристань и Олешки.

Напомним, 6 июня была разрушена дамба Каховской ГЭС. Как сообщили в Оперкомандовании "Юг", это произошло в результате ее подрыва российскими войсками.

Эксперты признали подрыв конструкции Каховской ГЭС экоцидом.

Также среди последствий ЧП на Каховской ГЭС специалисты назвали грандиозную экологическую катастрофу и проблемы с электроснабжением.

А экологи заявили, что разрушение Каховской ГЭС может привести к химическому и бактериологическому загрязнению подтопленных территорий.

Мы подробно анализировали, почему рухнула дамба Каховской ГЭС и какие будут последствия для хода войны и природы.