В Новой Каховке после подрыва Каховской ГЭС вода уже поднялась на уровень более 11 метров.

Об этом сообщает российский "мэр" города Владимир Леонтьев.

А в Олешках на левом берегу Херсонской области вода затопила дворы частных домов.

В Херсоне же вода дошла до ступеней на Арестанке, где еще в полдень ее не было.

Тем временем уровень воды в Днепре в районе ЗАЭС упал на 2,5 метра, сообщают россияне. Они ожидают снижения до семи метров.

На Google-картах появились специальные отметки, сообщающие о наводнении в Херсонской области.

Отметки расположены в населенных пунктах по Днепру от Новой Каховки, где произошел прорыв, до Херсона, расположенного ниже по течению.

По данным ГСЧС, из прибрежных районов Херсонской области по состоянию на 15:00 эвакуированы уже около 1300 человек.

По предварительной информации, в регионе бедствия подтоплено 13 населенных пунктов и более 260 домов.

Напомним, 6 июня была разрушена дамба Каховской ГЭС. Как сообщили в Оперкомандовании "Юг", это произошло в результате подрыва российскими войсками. Сообщается, что разрушена только верхняя часть Каховской ГЭС, а подводная плотина уцелела.

В Херсонской области сообщили об эвакуации жителей из районов возле Каховского водохранилища, в Херсоне вода начала прибывать в отдельных районах. В зоне подтопления живут около 16 тысяч человек.