Белый дом продолжает изучать ситуацию с подрывом Каховской ГЭС в Херсонской области и пока не может сказать, что произошло.

Об этом на брифинге в Вашингтоне вчера сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Мы видели сообщение об ответственности России за взрыв на дамбе, которая, напомню, была незаконно захвачена Россией в прошлом году и с тех пор была оккупирована", – сказал Кирби.

Он добавил, что в Белом доме делают все возможное, чтобы оценить эти сообщения и работают с украинцами, чтобы собрать больше информации.

"Но мы пока не можем сказать, что произошло... Что мы абсолютно точно можем сказать, так это то, что ущерб украинскому народу и региону будет значительным", - сказал Кирби.

По его словам, США считают, что разрушение Каховской ГЭС может иметь разрушительные последствия для энергосектора Украины.

Напомним, что 6 июня была разрушена дамба Каховской ГЭС. Как сообщили в Оперкомандовании "Юг", это произошло в результате подрыва российскими войсками. Сообщается, что разрушена только верхняя часть Каховской ГЭС, а подводная плотина уцелела. В Херсонской области сообщили об эвакуации жителей из районов возле Каховского водохранилища, в Херсоне вода начала прибывать в отдельных районах. В зоне подтопления живут около 16 тысяч человек.

Как сообщил Владимир Зеленский после захвата Каховской ГЭС россияне заминировали и взорвали дамбу.

В Европейском совете и в НАТО осудили действия РФ.