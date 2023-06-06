Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что контрнаступление ВСУ начнется "в ближайшие часы".

Об этом он сказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое было опубликовано вчера, 5 июня.

"Не называйте это контрнаступлением, это будет генерализованная атака, с нескольких точек, чтобы отобрать то, что принадлежит нам. Когда? Не недели, а дни. Часы", - цитирует его издание.

Отметим, что с 4 июня (а, видимо, в этот день или даже раньше записывалось интервью с Порошенко), ВСУ резко активизировались на фронте и начали продвижение на юге Донбасса и под Бахмутом.

Напомним, в Минобороны заявили о существенном продвижении ВСУ под Бахмутом. Сообщается, что украинская армия продвинулась в районе сел Орехово-Васильевка, Прасковьевка, Ивановское и Клещеевка.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что наступление ВСУ идёт, но не на Южном направлении, о чем сегодня много говорят россияне, а под Бахмутом.

Детальнее о том, контрнаступление это или нет, мы рассказывали в отдельном материале.

Война в Украине идет 468-й день. Мы следим за новостями 6 июня 2023 года в своем онлайне.