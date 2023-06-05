Подразделения Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" наступают на флангах в Бахмуте.

Об этом в своём телеграм-канале сообщает замминистра обороны Анна Маляр.

По её словам, несмотря на жёсткое сопротивление, ВСУ продвинулись в районе сёл:

Орехово-Васильевка и Прасковьевка – на 200-1600 м (расположены к северу от Бахмута),

Ивановское и Клещеевка – на 100-700 м (это к юго-западу от Бахмута).

Вместе с этим начштаба "Нацкорпуса" Максим Жорин сообщил, что его 3-я отдельная штурмовая бригада возобновила наступление под Бахмутом.

По словам Жорина, подразделение заняло новые позиции.

Как ранее сообщала "Страна", в Минобороны подтвердили наступление ВСУ, о котором пишут россияне, но не на юге, а под Бахмутом.

А в "ДНР" заявляли, что ситуация под Бахмутом очень тяжёлая, но контролируемая россиянами.

Война в Украине идет 467-й день. Мы следим за новостями 5 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 4 июня. Вчера сообщалось о прорыве ВСУ в районе Угледара в Донецкой области, но официальных подтверждений этому нет. По данным Генштаба ВСУ, россияне сейчас пытаются атаковать в районе Ивановского под Бахмутом. Они также атакуют на Купянско-Сватовском направлении. Бои там проходят практически круглосуточно.

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